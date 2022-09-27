Число победивших Covid-19 за сутки в полтора раза превысило число заболевших

Медики за сутки выписали из стационаров 59 547 человек в связи с выздоровлением от коронавируса. Это почти в полтора раза больше суточного прироста больных – 36 605 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Число выздоровевших на 34,5% больше количества россиян, покинувших стационары накануне. За весь период Covid-19 победили 19 860 311 человек.

Суточный прирост больных коронавирусом продолжает падать. На 27 сентября выявили на 3 583 больных меньше, чем накануне (40 188 новых больных). Больше всего новых случаев зарегистрировано в Свердловской области – 2 388, Москве и Самарской области – по 2089, Петербурге – 2 081.

«Количество госпитализаций за сутки составило 3 652 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 139,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 72 регионах, снижение – в девяти», – сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки умер 101 человек.

В Свердловской области увеличивают количество коек для лечения больных коронавирусом. С начала сентября ковидных мест в стационаре стало почти на 500 больше.

Москва, Наталья Рязанова

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