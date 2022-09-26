В России произошло резкое снижение заболеваемости коронавирусом

В России наблюдается резкое снижение прироста заболевших коронавирусом, а также летальных исходов от Covid-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки выявили 40 188 новых случаев ковида, 44 257 человек выздоровели, 85 инфицированных умерли. 1 526 заболевших за прошедший день попали в больницы.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 55 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ, – говорится в сообщении оперштаба. – Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 16,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9%».

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 26 сентября 2022 года выявлено 614 336 834 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 225 304 случая.

Москва, Зоя Осколкова

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