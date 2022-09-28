Еще 40 017 россиян заболели Covid-19 за сутки

Медики подтвердили заражение Covid-19 у 40 017 человек за сутки. Это почти на четыре тысячи больше, чем накануне. За сутки зарегистрировано 111 летальных исходов, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост выздоровевши немного увеличился: из стационаров выписали 61 515 человек, на 3,3% больше предыдущего дня. Число госпитализаций наоборот уменьшилось.

«Количество госпитализаций за сутки составило 3 300 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение в 49 регионах. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Заболеваемость резко упала 26 сентября. До этого в России выявляли более 50 тыс. случаев Covid-19 в сутки.

Москва, Наталья Рязанова

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