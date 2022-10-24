Заболеваемость Covid-19 в России упала на 40% за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась во всех регионах России. Этот показатель за неделю упал на 40,7%, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 38,12 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 40,7%. Наибольшее снижение зафиксировано в Смоленской области – на 46,9%, Еврейской АО – на 45,2%, Курганской области на 34%, Севастополе – на 31,2%, Самарской области – на 26,5%», – говорится в сообщении оперштаба.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 7 329 человек. Еще 8 329 россиян выписаны в связи с выздоровление. Накануне их было на 21,3% больше. Умерли 89 ковидных пациентов.

При этом все меньше россиян переносят болезнь в тяжелой или средней форме. За сутки число госпитализаций снизилось до 475 человек, т.е. на 28,2%. За неделю показатель госпитализации на 100 тыс. населения снизился до 6,2, на 16,5%. За сутки число новых пациентов с Covid-19 в стационарах выросло в 19 регионах и уменьшилось в 44. За неделю число госпитализаций увеличилось в 22 субъектах РФ, и в 12 – более, чем в среднем по России.

В связи со снижением заболеваемости Роспотребнадзор предложил отменить тест на Covid-19 для прибывающих в страну непривитых россиян.

Москва, Наталья Рязанова

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