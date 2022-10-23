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Воскресенье, 23 октября 2022, 15:36 мск

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В России выявили менее девяти тысяч заболевших Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявили 8 672 новых случая Covid-19. Снижение показателей заболеваемости наблюдается четвертый день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За прошедший день 662 пациента с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в семи регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 73 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 10 578 человек, подтверждено 88 летальных исходов.

Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 21 372 935 случаев коронавирусной инфекции, 20 719 106 из них завершились выздоровлением, 389 537 заболевших скончались.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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