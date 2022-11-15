Число госпитализаций с Covid-19 выросло почти втрое за сутки

Еще 1 399 человек с подтвержденным Covid-19 стали пациентами стационаров за минувшие сутки. Это почти втрое больше, чем накануне, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Количество госпитализаций возросло в сравнении с предшествующими сутками на 183,2%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 67 регионах, снижение – в 10. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – рассказали в оперштабе.

При этом заболеваемость продолжает снижаться. На 15 ноября зарегистрирован 4 431 новый случай Covid-19, а накануне их было 4 578. Подтверждено 64 летальных исхода.

За сутки еще 6 354 пациентов покинули ковидные отделения после выздоровления. Это на 42,5% больше, чем днем ранее. Общее число победивших коронавирус достигло 20 912 331 человека.

Канадские ученые выявили новый штамм коронавируса, носителем которого является белохвостый олень. Вирус очень отличается от уханьского варианта, и уже зафиксирован случай передачи вируса человеку.

Москва, Наталья Рязанова

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