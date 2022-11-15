В Канаде у оленей обнаружили новый вариант коронавируса

Ученые Университета Торонто выявили новый штамм коронавируса, который сильно отличается от уханьского варианта. Носителем является белохвостый олень. При этом была подтверждена передача вируса человеку.

Варианты альфа, бета и дельта имели от 24 до 31 мутации, в то время как доминирующий в настоящее время Omicron BA.5 имеет 105 мутаций по сравнению с уханьским штаммом SARS-CoV-2. Новый вариант является потомком более старого родительского вируса B.1 и имеет 76 мутаций.

«Удивительно, но ученые идентифицировали одну последовательность, которая точно соответствовала варианту от белохвостого оленя, предполагая, что вирус по крайней мере один раз попал обратно в организм человека», – говорится в сообщении университета.

Агентство общественного здравоохранения Канады выпустило рекомендации по снижению риска для охотников и других людей, взаимодействующих с дикой природой. В частности, специалисты советуют обрабатывать туши на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, а также готовить мясо при температуре не менее 74°C.

Оттава, Зоя Осколкова

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