Суточный прирост больных Covid-19 снизился за сутки

В России выявили 6 721 новый случай Covid-19, что меньше суточного прироста больных предыдущего дня (6 785 человек). Число госпитализаций также немного снизилось, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Общее число зараженных в России достигло 21 604 334. За весь период победили инфекцию 21 009 259 россиян. Из них 5 684 человека выписаны из стационаров за минувшие сутки, что на 3,1% меньше предыдущего дня.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 150 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 12,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 31 регионе, снижение – в 46. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки подтверждено 57 летальных исходов.

Роспотребнадзор рекомендовал жителям и гостям Калининградской области вновь носить маски в общественных местах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом.

Москва, Наталья Рязанова

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