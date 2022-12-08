Заболеваемость Covid-19 снова подскочила: 7 430 новых случаев за сутки

Еще 7 430 россиян заразились коронавирусом, что почти на 500 человек больше показателя предыдущего дня (6 935 человек). Число отправленных в ковидные стационары и выписанных граждан немного снизилось за сутки, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Максимальный суточный прирост больных зарегистрирован в Москве (1697 человек), Санкт-Петербурге (863), Свердловской области (333), Пермском крае (227), Подмосковье (230).

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 453 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6,6%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение – в 42. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – рассказали в оперштабе.

За сутки Covid-19 победили 6 315 человек, на 7,1% меньше, чем накануне. Общее число выздоровевших достигло 21 043 426 человек.

Подтверждено 54 летальных исхода.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на фоне роста заболеваемости гриппом и коронавирусом рекомендовал россиянам снова носить маски.

Москва, Наталья Рязанова

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