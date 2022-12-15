Заболеваемость Covid-19 еще поднялась: 7 833 новых случая за сутки

Еще 7 833 россиян заразились Covid-19 за сутки. Заболеваемость за сутки поднялась еще на 301 случай, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Число покинувших ковидные стационары пациентов незначительно снизилось, с 7 675 накануне до 7 539 человек. В то же время число поступлений в стационары россиян с Covid-19 уменьшилось более чем на 10%.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 386 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах, снижение – в 39. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки подтверждено 57 летальных исходов.

ВОЗ надеется на окончание эпидемии коронавируса в 2023 году. Организация отметила, что при появлении штамма «Омикрон» вирус убивал 50 тыс. человек каждую неделю, но на прошлой неделе подтверждена смерть менее 10 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

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