Индонезия отменила все ковидные ограничения

В Индонезии отменили все ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал президент Джоко Видодо.

Глава государства указал на то, что в последние несколько месяцев ситуация с заболеваемостью Covid-19 находится под контролем. На протяжении 10 месяцев в среднем ежедневно регистрируется 1,7 случая на 1 миллион населения. Это позволяет отменить все антиковидные меры.

В апреле 2020 года власти Индонезии объявили пандемию коронавируса национальным бедствием. В стране ввели масочный режим, массовое тестирование на Covid-19, а также соблюдение обязательного карантина для прибывающих из-за рубежа.

За весь период пандемии в Индонезии было зарегистрировано почти 7 млн случаев заболевания коронавирусом. Жертвами инфекции в стране стали более 160 тысяч человек.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»