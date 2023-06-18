«Цифры несопоставимые»: в России оценили потери страны из-за пандемии коронавируса

Экономика России из-за пандемии коронавируса из расчета на душу населения потеряла $306 на человека (25,6 тыс. рублей по текущему курсу). Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах ПМЭФ. В то же время, по ее словам, потери Германии составили $4807, Австралии – $5760 на душу населения.

«Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно», – сказала Попова в интервью РИА «Новости».

Как отметила глава Роспотребнадзора, система мероприятий в рамках борьбы с ковидом, организованная в России и ряде других стран мира, была разной. Так, в некоторых странах были бесконечные локдауны, в России же эту меру сочли малоэффективной. По этой причине, указала Попова, в России не вводили систему локдаунов, кроме одного – самого первого, когда еще ничего непонятно было про вирус.

Напомним, 5 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отменил статус глобальной пандемии Covid-19, объявленный в 2020 году. Позднее он предупредил о возможности появления в скором будущем нового, более заразного и более смертельного штамма коронавируса. Глава ВОЗ призвал страны активно готовиться к новым чрезвычайным ситуациям, чтобы последующие пандемии не могли оказать того разрушительного эффекта, какой оказала пандемия Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»