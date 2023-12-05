Рост заболеваемости Covid-19 за неделю превысил 20%

Число больных Covid-19 на каждую сотню россиян выросло на 22,8% за неделю, а число госпитализаций – на 12%. Заболеваемость выросла в 73 регионах РФ, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Рост заболеваемости Covid-19 немного замедлился по сравнению с предыдущей неделей, когда показатель увеличился на 32,8% в 79 регионах. В расчете на каждые 100 тыс. населения вирусом заразились 66,92 человека. Заболеваемость выросла в 73 регионах, а в 29 – выше среднего показателя по стране.

«С 27 ноября по 3 декабря госпитализирован 8 981 человек. Умерли за неделю 138 человек», – говорится в сообщении оперштаба.

Число новых пациентов с Covid-19 в стационарах выросло на 12% за неделю в 52 регионах. В половине из них рост числа госпитализаций превысил средний показатель.

Число победивших вирус также увеличилось. Выписаны 69 636 человек, что на 27,1% больше предыдущей семидневки.

Роспотребнадзор назвал рост заболеваемости Covid-19 сезонным явлением и не планирует вводить новые ограничения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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