Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю выросла на 32,8%

За минувшую неделю в России госпитализировали более восьми тысяч человек, инфицированных коронавирусом. Общая заболеваемость Covid-19 выросла на 32,8%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах Российской Федерации, в том числе в 33 регионах выше, чем в среднем по России», – говорится в сообщении.

Выздоровели 54 797 человек, что на 37,9% больше, чем неделе ранее.

«Увеличение заболеваемости отмечено в 79 субъектах Российской Федерации, в том числе в 27 регионах выше, чем в среднем по стране», – добавили в оперштабе. Подтверждено 90 летальных исходов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube