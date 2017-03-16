Олег Крючков: Юля Самойлова – наш ответ Кончитам и Джамалам

Публикации за 16.03.17

Киев угодил в патовую имиджевую ситуацию в связи с участием в международном конкурсе «Евровидение» на Украине Юлии Самойловой. Об этом РИА «Новый День» заявил руководитель крымского корпункта телеканала «НТВ» Олег Крючков.

«Мы ударили по Европе и клинической толерантности их оружием. Юлия – это наш ответ на всех «кончит» и плачущих Джамал. У Киева патовая ситуация, нет ходов. И пустить нельзя и запретить. Путинские шахматы», – озвучил свое мнение Олег Крючков.

При этом журналист считает, что создавать свои аналоги «Евровидению» России не нужно: «Нужно участвовать в этом. Показывать, что мы русские, нас нельзя переделать. Гордо, с высоко поднятой головой, показывать свою культуру и традиции. И перестать петь на английском, пусть их корежит от русского языка!».

Напомним, Россию на конкурсе «Евровидение – 2017», который в этом году пройдет на Украине благодаря победе Джамалы в 2016 году, будет представлять инвалид первой группы Юлия Самойлова. Ее участие в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра», прошедшем в Крыму 27 июня 2015 года, стало поводом для СБУ объявить о возможности отказать артистке во въезде на территорию незалежной. В Службе безопасности Украины ссылаются на то, что у Самойловой отсутствовало спецразрешение на посещение Крыма, предусмотренное Кабинетом министров №367 от 4 июня 2015 года.

Одновременно России разгорелись споры об участии России в Евровидении. Ряд известных российских артистов, к примеру, Филипп Киркоров, призвали бойкотировать «Евровидение». Этой же позиции придерживается и депутат Госдумы Виталий Милонов, направивший гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту открытое письмо с просьбой не отправлять на конкурс российских исполнителей. Другой депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон, поддержал своего коллегу, выразив мнение, что «нельзя давать возможность русофобствовать на Украине».

Редакция РИА «Новый День» объявила голосование о том, следует ли бойкотировать России украинское «Евровидение». Проголосовать можно здесь >>>

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.03.17

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