Михаил Ремизов: «Евровидение» – внутренняя проблема России

Публикации за 15.03.17

Международный песенный конкурс «Евровидение» дискредитирует страну, которая в нем участвует, поэтому для России лучшим вариантом был бы бойкот этого мероприятия. Об этом в интервью РИА «Новый День» сказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

В то же время эксперт отметил, что споры вокруг участия российской певицы, инвалида 1 группы Юлии Самойловой в очередной раз ударят по репутации нынешней украинской элиты.

«Самым лучшим решением для России был бы открытый бойкот и отказ от участия (в «Евровидении»). Но я думаю, что если бойкот будет вынужденным следствием запрета украинской стороны, это дополнительно ударит по репутации Киева. Помочь Киеву лишний раз сделать ошибку – я не вижу в этом ничего плохого», – сказал политолог и отметил, что в тех кругах, которые придают значение этому проекту, будет замечен этот «политический жест».

По мнению Ремизова, сама Самойлова в этой ситуации, так же как и Россия, в любом случае окажется в плюсе. «Девушка при этом (спорах об ее участии) не страдает. Она ничем не рискует, она приобретает известность. Нельзя сказать, что речь идет о решении политических задач в ущерб человеческим интересам. Мне кажется, ее интересы в этой ситуации вполне учтены», – сказал эксперт.

С другой стороны, Ремизов обратил внимание, что значение этого песенного конкурса сильно преувеличено. «Евровидение – это наша внутренняя проблема. В нашем информационном пространстве в части общественного мнения придается непропорционально большое значение этому глубоко маргинальному и одиозному конкурсу. Нужно решать эту проблему – просто низвести «Евровидение» на тот уровень, который он достоин – на уровень общенационального игнорирования», – уверен эксперт.

В этой связи он отметил, что игнорировать конкурс нужно «безотносительно к тому, проходит ли он в Киеве или в другой столице».

«Безусловно, есть проблема в том, что этот одиозный музыкальный конкурс отличается от других тем, что в нем участники представляют страны. Возможно, отказ от участия был бы оптимальным просто потому, что это дискредитирует страну, которая в нем участвует, В каком-то смысле это вопрос самоуважения», – заключил Ремизов.

Напомним, Россию на «Евровидении – 2017» будет инвалид первой группы Юлия Самойлова. Служба безопасности Украины уже заявила, что девушке может быть отказано во въезде, так как она 27 июня 2015 года принимала участие в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Крыму, чем нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года. Согласно документу, иностранцы должны иметь специальное разрешение Киева для въезда на территорию Крыма.

Тем временем в России не утихают споры о том, должна ли страна бойкотировать песенный конкурс. Ряд известных популярных российских исполнителей, в том числе Филипп Киркоров, призвали отказаться от участия в украинском «Евровидении». Эту инициативу поддержали и депутаты Госдумы – Виталий Милонов направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту открытое письмо с просьбой бойкотировать киевский финал конкурса и не отправлять туда российских исполнителей. Его поддержал депутат Госдумы, легендарный певец Иосиф Кобзон, заявив, что «нельзя давать возможность русофобствовать на Украине».

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Москва, Мария Вяткина

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