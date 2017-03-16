Сергей Киселев: Наша страна империя культуры, а не дурновкусия / «Евровидение» – второсортный конкурс

Публикации за 16.03.17

России не стоит участвовать в международном конкурсе «Евровидение» на Украине из-за возможности попасть под очередную волну необоснованной критики и оскорблений. Такое мнение РИА «Новый День» озвучил доцент Крымского федерального университета, политолог Сергей Киселев.

«Это не та международная площадка, на которой современная Россия должна представлять себя. Тенденция последних лет, насколько я знаю, показывает, что у этого конкурса довольно сомнительная процедура подведения итогов. И лишний раз оказаться объектом критики и посмешищем России ни к чему», – рассказал эксперт. При этом он уточнил, что не следит за «Евровидением», так как не считает, что этот конкурс «соответствует основным музыкальным тенденциям»: «Мое личное отношение к поп-музыке крайне негативное. Но я не отказываю в праве другим людям слушать поп-музыку, участвовать во всяких конкурсах поп-музыкантов».

Сергей Киселев сделал акцент и на том, что Россия могла бы продемонстрировать свои таланты через российских исполнителей в других музыкальных направлениях. Причем он не исключает возможной целесообразности создания соответствующих, по сути, альтернативных «Евровидению» конкурсов – «евразийского, паназиатского, панъевропейского». Обосновано, по его мнению, это тем, что «плясать под чужую дуду России не надо», так как «не такие у нее сегодня задачи и место в мире».

«В России проходит много конкурсов. Например, признанные конкурсы исполнителей классической музыки, балетные конкурсы. Конкурсы, где Россия показывает себя как страна с развитой высокой культурой. Я понимаю, что поп-музыка особый жанр. Но, как я себе представляю, Россия – это, прежде всего, империя культуры, а не империя дурновкусия и второсортности», – считает эксперт.

Напомним, руководитель крымского корпункта телеканала «НТВ» Олег Крючков озвучил РИА «Новый День» иное мнение касательно участия России в «Евровидении». Журналист придерживается позиции, что выдвинутая от России певица Юлия Самойлова станет достойным ответом «на всех «кончит» и плачущих Джамал».

При этом ее участие в «Евровидении» все еще под вопросом из-за заявления СБУ о возможном отказе артистке во въезде на территорию незалежной. В Службе безопасности Украины причиной для такого запрета называют отсутствие у Самойловой спецразрешения на посещение Крыма, предусмотренное Кабинетом министров №367 от 4 июня 2015 года. В Крым она приезжала в июне 2015 года, когда участвовала в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра».

Тем временем, в России продолжаются споры об участии в «Евровидении». Ряд известных российских артистов, к примеру, Филипп Киркоров, призвали бойкотировать конкурс. Этой же позиции придерживается и депутат Госдумы Виталий Милонов, направивший гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту открытое письмо с просьбой не отправлять на конкурс российских исполнителей. Другой депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон, поддержал своего коллегу, выразив мнение, что «нельзя давать возможность русофобствовать на Украине».

Редакция РИА «Новый День» объявила голосование о том, следует ли бойкотировать России украинское «Евровидение». Проголосовать можно здесь >>>

Симферополь, Леонид Маковецкий

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