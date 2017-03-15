Евгений Минченко: Россия бросила вызов Киеву, заявив на «Евровидение» Самойлову / Украина в любом случае не сможет достойно на это ответить

Публикации за 15.03.17

Украинская элита не справится с «имиджевым вызовом», который создала Россия, заявив на международный песенный конкурс «Евровидение» певицу, инвалида первой группы Юлию Самойлову. Такое мнение корреспонденту РИА «Новый День» высказал известный политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

С его точки зрения, у Киева только два варианта реакции на происходящее: «закрыть глаза» на то, что Самойлова 27 июня 2015 года принимала участие в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Крыму или закрыть для нее въезд на Украину, так как она «нарушила украинское законодательство».

«Если ей запретят въезд – это будет долгоиграющим информационным поводом, если в виде исключения ей разрешат приехать, понятно, что в ее адрес неизбежно будут выпады и оскорбления», – уверен Минченко.

«Я думаю, что по большому счету уже не принципиально важно, по какому сценарию будет развиваться ситуация. В любом случае задача выставить украинскую сторону варварами, которые не имеют никакого уважения к девушке с проблемами со здоровьем, так или иначе будет решена. Это создает имиджевые вызовы, достойно и технологично ответить на которые украинская сторона не в состоянии», – продолжил политолог.

При этом Минченко отметил, что оснований предполагать, что Россия будет бойкотировать «Евровидение», сейчас нет.

«Хотели бы бойкотировать – бойкотировали бы. Нет – они провели конкурс, была выбрана девушка с ограниченными возможностями», – пояснил он и отметил, что инвалидность девушки с точки зрения пиара «выглядит интересно», так как Москва использует «культурные коды, которые значимы для нынешнего Запада».

Напомним, 13 марта стало известно, что Россию на «Евровидении -2017» будет инвалид первой группы Юлия Самойлова. Служба безопасности Украины уже заявила, что девушке может быть отказано во въезде, в связи с тем, что она нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года. Согласно документу, иностранцы должны иметь специальное разрешение Киева для въезда на территорию Крыма. Тем временем в России не утихают споры о том, должна ли страна бойкотировать песенный конкурс.

Ряд известных популярных российских исполнителей, в том числе Филипп Киркоров, призвали отказаться от участия в украинском «Евровидении». Эту инициативу поддержали и депутаты Госдумы – Виталий Милонов направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту открытое письмо с просьбой бойкотировать киевский финал конкурса и не отправлять туда российских исполнителей. Его поддержал депутат Госдумы, легендарный певец Иосиф Кобзон, заявив, что «нельзя давать возможность русофобствовать на Украине».

Редакция РИА «Новый День» объявила голосование о том, следует ли бойкотировать России украинское «Евровидение». Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Мария Вяткина

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