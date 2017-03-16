Алексей Мартынов: «Евровидение» – инструмент пропаганды, России нужно провести собственный конкурс в Крыму

Публикации за 16.03.17

Международный песенный конкурс «Евровидение» – это инструмент пропаганды и манипуляции общественным мнением. России, против которой направлена эта западная идеологическая машина, нет смысла в нем участвовать, считает российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, России лучше всего было бы организовать собственный международный конкурс и провести его в Крыму.

«Этот конкурс («Евровидение») никому не нравится даже в Европе. Он проводится по сговору конкретных контрагентов – части европейских теле-радиовещателей – и давно превратился в инструмент манипуляции и тонкой настройки пропаганды в очень узком сегменте аудитории», – констатировал Мартынов в интервью РИА «Новый День».

Эксперт пояснил, что «Евровидение» сейчас используется для формирования трендов, которые «никакого отношения ни к музыке, ни к искусству не имеют». «Нет смысла участвовать в таких мероприятиях, которые нарочито настроены против России», – подчеркнул он.

Вместе с тем Мартынов обратил внимание, что форма участия России в песенном конкурсе, при которой страна направляет в Киев девушку с ограниченными возможностями, не лишена «политтехнологических и манипулятивных целей», однако это отнюдь не умаляет таланта самой певицы – Юлии Самойловой.

«Безусловно, инвалид 1 группы – это медицинское заключение, но это не умаляет ее талантов как певицы. Здесь смысл не в ее физическом недуге, а в том, что она одна из лучших российских певиц», – сказал политолог.

С его точки зрения, все игры между Россией и Украиной и манипуляции, связанные с «Евровидением», опасны и бесполезны. Наилучшим вариантом выхода из этой ситуации эксперт видит проведение Россией собственного международного песенного конкурса в Крыму.

«Провести свой конкурс, праздник песни и искусства без всех этих ненужных элементов, может быть, даже международный, почему нет? Я бы предложил, как ответ на эти гнусные инсинуации «Евровидения» и Украины, провести его русском Крыму, который уже три года как вернулся в родную гавань», – сказал Мартынов.

Напомним, 13 марта стало известно, что Россию на «Евровидении-2017» будет инвалид первой группы Юлия Самойлова. В тот же день Служба безопасности Украины заявила, что девушку на въезде в «незалежную» могут просто не пустить. Киев мотивирует это решение тем, что 27 июня 2015 года Самойлова принимала участие в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Крыму, тем самым нарушив постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение Киева для въезда на территорию Крыма.

В самой России не утихают споры о том, должна ли страна бойкотировать песенный конкурс. Часть известных популярных российских исполнителей, в том числе Филипп Киркоров, призвали отказаться от участия в украинском «Евровидении». Такое предложение поддержали и депутаты Госдумы – Виталий Милонов направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту открытое письмо с просьбой бойкотировать киевский финал конкурса и не отправлять туда российских исполнителей. Депутат Госдумы, легендарный певец Иосиф Кобзон также высказался против участия России в конкурсе, заявив, что «нельзя давать возможность русофобствовать на Украине».

Редакция РИА «Новый День» проводит опрос о том, следует ли бойкотировать России украинское «Евровидение». Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Мария Вяткина

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