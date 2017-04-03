«Это просто безобразие!» Президент России раскритиковал украинские принципы застройки Крыма

Публикации за 03.04.17

В Крыму необходимо ужесточить градостроительные практики и нормы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Петербурге на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Путин особо подчеркнул, что Крым – «уникальный, и его надо беречь». «То, что там понастроили в прежние десятилетия, я даже не хочу комментировать. Это просто безобразие и потребительское отношение: ухватить любой ценой и не смотреть на то, что будет дальше», – цитирует РИА Новости слова президента.

Путин добавил, что сейчас появилась возможность начать «все с нуля» и «очень бережно» подойти к вопросам строительства в Крыму.

Он считает, что вопрос баланса между развитием территории и сохранением природы – «вечный вопрос». Но решать его необходимо с участием региональных властей и местных жителей. Такой подход нужен, в первую очередь, в Крыму и в Севастополе. Местные власти должны вместе с гражданами «определять порядок, что и где можно и нужно строить и, где лучше воздержаться и сохранить уникальную природу Крыма».

Президент пообещал, что поговорит с руководством Минэкономразвития РФ насчет готовящегося законопроекта о строительстве жилых домов и гостиниц в границах особо охраняемых природных территорий. Подобные вопросы нужно решать не кулуарно, отметил российский лидер, а с привлечением министерств, ведомств и СМИ.

Напомним, эксперты РАНХиГС Владимир Комаров и Владимир Коцюбинский ранее представили свой план спасения Русской Ривьеры – Южного берега Крыма, самым первым пунктом которого является прекращение самовольной хаотичной застройки на полуострове. Эксперты предупреждают: если застройка не прекратится в ближайшее время, ЮБК может навсегда потерять свою уникальную природу, а вместе с ней – и статус курорта-здравницы.

А в конце прошлой недели глава Крыма Сергей Аксенов, фигурально выражаясь, отобрал ручку и печать у главного архитектора Ялты, категорически запретив ему подписывать какие бы то ни было документы. Ситуацию с застройкой в Ялте Аксенов назвал «полным хаосом».

Санкт-Петербург, Зоя Березина

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