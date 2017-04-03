NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.04.17

«Это просто безобразие!» Президент России раскритиковал украинские принципы застройки Крыма

«Это просто безобразие!» Президент России раскритиковал украинские принципы застройки Крыма

В Крыму необходимо ужесточить градостроительные практики и нормы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Петербурге на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта.

Как передает корреспондент РИА , Путин особо подчеркнул, что Крым – «уникальный, и его надо беречь». «То, что там понастроили в прежние десятилетия, я даже не хочу комментировать. Это просто безобразие и потребительское отношение: ухватить любой ценой и не смотреть на то, что будет дальше», – цитирует РИА Новости слова президента.

Путин добавил, что сейчас появилась возможность начать «все с нуля» и «очень бережно» подойти к вопросам строительства в Крыму.

Он считает, что вопрос баланса между развитием территории и сохранением природы – «вечный вопрос». Но решать его необходимо с участием региональных властей и местных жителей. Такой подход нужен, в первую очередь, в Крыму и в Севастополе. Местные власти должны вместе с гражданами «определять порядок, что и где можно и нужно строить и, где лучше воздержаться и сохранить уникальную природу Крыма».

Президент пообещал, что поговорит с руководством Минэкономразвития РФ насчет готовящегося законопроекта о строительстве жилых домов и гостиниц в границах особо охраняемых природных территорий. Подобные вопросы нужно решать не кулуарно, отметил российский лидер, а с привлечением министерств, ведомств и СМИ.

Напомним, эксперты РАНХиГС Владимир Комаров и Владимир Коцюбинский ранее представили – Южного берега Крыма, самым первым пунктом которого является прекращение самовольной хаотичной застройки на полуострове. Эксперты предупреждают: если застройка не прекратится в ближайшее время, ЮБК может навсегда потерять свою уникальную природу, а вместе с ней – и статус курорта-здравницы.

А в конце прошлой недели глава Крыма Сергей Аксенов, фигурально выражаясь, отобрал у главного архитектора Ялты, категорически запретив ему подписывать какие бы то ни было документы. Ситуацию с застройкой в Ялте Аксенов назвал «полным хаосом».

Санкт-Петербург, Зоя Березина

Санкт-Петербург. Другие новости 03.04.17

В Севастополе возобновили строительство в парке Победы, горожане возмутились. / Жители Красноперекопска пьют воду с водорослями (ФОТО). / Украинские «европейцы» распилили на металл вышку для экспорта электричества в ЕС (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter