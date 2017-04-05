Погребенные «Консолью»: создание самого большого в Крыму и Европе розария затягивается / Зато парк Монтедор откроют к 205-летию Никитского ботсада

Публикации за 05.04.17

Создание самого большого в Европе розария на территории Никитского ботанического сада затягивается из-за недостаточного финансирования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прежний розарий в прибрежной черте погребен под апартаментами строительной фирмы «Консоль», а разработка нового требует значительных вложений.

Директор Никитского ботсада Юрий Плугатарь напомнил, что научные достижения учреждения во многом связаны с розами: коллекция НБС насчитывает почти 1 тыс сортов, постоянно ведутся работы над пополнением коллекции: «Ездим в экспедиции по всему миру, чтобы собрать розы, показать историю культуры розы, мировые достижения селекции и собственные», – отметил Плугатарь.

Создание розария с «садом ароматов», по его словам, несколько затягивается, поскольку проект задуман грандиозный, работы трудоемкие и затратные.

При этом никаких территориальных претензий у сада нет: благодаря поддержке минсельхоза и Совмина, НБС распоряжается не только своей территорией, но и землями других научно-исследовательских институтов. Плугатарь добавил, что по всем территориям ведутся кадастровые работы, и для полноценной деятельности, достижения научных целей, создания новых сортов, новых садов и новых культур в НБС все есть.

Напомним, южная граница Никитского ботанического сада по госакту 1970 года была оформлена по урезу Черного моря. В настоящее время территория НБС фактически отделена от берега многоэтажной застройкой компании «Консоль», подконтрольной спикеру Государственного совета Крыма Владимиру Константинову. На месте розария Никитского ботсада выстроен гостиничный комплекс «Консоль спорт – Никита», где в прошлом году спикер торжественно открывал курортный сезон, а вплотную к берегу находится комплекс апартаментов «Сон у моря».

Под элитной недвижимостью едва не погиб и парк Монтедор: его застройку начали 15 лет назад. В нижней части Монтедора расположены дачи экс-нардепа Украины Валерия Хорошковского, экс-министра обороны Украины Александра Кузьмука, экс-премьера Валерия Пустовойтенко и других известных персон Крыма и Украины. Под предлогом отсутствия финансирования из Академии аграрных наук Украины, в парке не проводился уход за растениями, и в 2013 году правительство Крыма заговорило о необходимости инвентаризации земель Никитского ботсада, поскольку часть из них утратили научную ценность, а поселкам нужно развиваться. При этом прежняя администрация Никитского сада уверяла, что парк Монтедор вообще никогда не был открыт.

Сегодня ситуация изменилась: Никитский ботанический сад заканчивает восстановительные работы в парке Монтедор и готовится его презентовать на торжествах к 205-летию учреждения. Вместо коттеджей и вилл, под которые планировалось отвести парковую территорию, будет создана зона семейного отдыха.

По словам директора, уже восстановлено озеро в центре парка, обустроены новые островки и высажена коллекция из 30 видов водных растений. Плугатарь добавил, что парк Монтедор, вместе с кактусовой оранжереей и Райским садом будут единым пространством отдыха с возможностью спуститься к морю.

Парк Монтедор был закрыт для посещения последние 20 лет.

Симферополь, Глеб Заскоков

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