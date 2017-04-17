В Керчи фельдшера «скорой» несколько раз ударили ножом

Публикации за 17.04.17

Крым пополнил печальный список регионов России, где неадекватные пациенты нападают на приехавших к ним медиков скорой помощи. В Керчи фельдшер «скорой» получил несколько ножевых ранений во время визита к больному.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Пасхальное воскресенье, ближе к вечеру.

На станцию «скорой» поступил вызов. Мужчина сообщил, что его приятель «выпил краску». Бригада, состоявшая из санитара и фельдшера, немедленно выехала по адресу. По приезде на место оказалось, что пациент крайне агрессивен. Он набросился на врачей с ножом и нанес несколько ударов – в спину, грудь и ногу фельдшеру.

Раненый медик все же сумел быстро сориентироваться и выхватил у пьяного нож. Затем медики связали «больного» и вызвали полицию.

Как сообщает Керчь.com.ru, пострадавшего увезли в больницу на его же «скорой» и сразу прооперировали. Один из ножевых ударов повредил медику печень.

Напавшего также госпитализировали – в психоневрологический диспансер, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщает Керчь.ФМ, полиция города возбудила уголовное дело по факту нападения на работника скорой помощи.

Заведующая керченской станцией «Скорой помощи» Ирина Нефедова призналась, что весь трудовой коллектив шокирован случившимся.

Медики надеются, что руководство Крыма примет меры по законодательной защите врачей от опасных пациентов.

Диспетчеров станции «скорой» проинструктировали о более тщательном сборе информации при поступающих вызовах.

Керчь, Зоя Березина

Керчь. Другие новости 17.04.17

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