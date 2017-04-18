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Крым

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Публикации за 18.04.17

Врачи крымской «скорой» просят освободить их от выезда к неадекватным пациентам
Фото newspull.ru

Врачи крымской «скорой» просят освободить их от выезда к неадекватным пациентам

Выезды врачей «скорой» к крымчанам, имеющим психиатрические расстройства, намерены возложить на другие медучреждения.

Как передает корреспондент РИА , возможность такого нововведения рассматривают из-за опасности, которой подвергаются неподготовленные медики.

«Мы не отказывается от оказания помощи, но мы с министерством здравоохранения Крыма рассматриваем возможность передачи этой функции специализированным бригадам, которые подлежат сформированию на базе психиатрических больниц», – пояснил РИА «Новый День» директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин, добавив, что такая идея назрела уже давно, и «исходит из рекомендаций Минздрава России».

По его словам, в Крыму очень мало специалистов, имеющих нужную подготовку для работы с гражданами с психиатрическими расстройствами: в Симферополе существует только одна подобная бригада. Астанкин не стал прогнозировать, когда будет внедрена инициатива, сославшись на необходимость принятия такого решения министерством здравоохранения Крыма, после которого уже и будет перенаправляться поток пациентов.

«В настоящее время мы продолжаем оказывать помощь», – уточнил директор медучреждения.

По его словам, Крым нуждается в реформе для врачей «скорой», которая позволила бы заинтересовать потенциальных работников. Причем не только для включения в обычные бригады, но и специализированные, что является, по утверждению Астанкина, «высшим пилотажем». По его мнению, бороться с недостатком кадров следует совершенствованием мер социальной поддержки, что должно стимулировать у медиков желание устраиваться на работу в «скорую».

Напомним, крымский СКР возбудил уголовное дело по факту нападения неадекватного пациента на медика «скорой». Инцидент произошел 16 апреля в Керчи. На станцию скорой помощи поступило сообщение о том, что местный житель «выпил краску». Больной накинулся на прибывших на место медиков, успев несколько раз ударить фельдшера ножом. После этого пациента скрутили и отправили в психоневрологическое отделение.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.04.17

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