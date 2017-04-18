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Крым

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Публикации за 18.04.17

Нападением вооружённого ножом пациента на медика «скорой» занялся СКР Керчи
Фото astudi.ru

Нападением вооружённого ножом пациента на медика «скорой» занялся СКР Керчи

Крымский СКР возбудил уголовное дело по факту нападения неадекватного пациента на медика скорой помощи. Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности».

Как передает корреспондент РИА , дело, возбужденное первоначально полицией, было передано прокурором в СКР.

Потерпевший сейчас находится в реанимации Керченской городской больницы. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СКР. Расследование продолжается.

Напомним, На станцию «скорой» поступило сообщение, что мужчина «выпил краску». Медики выехали на адрес.

Там на них накинулся неадекватный больной. Он успел несколько раз ударить ножом фельдшера «скорой». Медикам удалось скрутить «больного».

Пострадавший фельдшер был госпитализирован и прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое. Пациента же поместили в психоневрологическое отделение.

Керчь, Зоя Березина

Керчь. Другие новости 18.04.17

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