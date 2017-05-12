Дело экс-главы Щелкино передают в суд

Публикации за 12.05.17

Следственный комитет РФ по РК завершил расследование дела экс-главы городской администрации Щёлкино Татьяны Ермановой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшей чиновнице инкриминируют нецелевое использование более 5 миллионов бюджетных рублей.

«В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность обвиняемой к совершению преступления. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.05.17

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