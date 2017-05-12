NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 12.05.17

Дело экс-главы Щелкино передают в суд

Дело экс-главы Щелкино передают в суд

Следственный комитет РФ по РК завершил расследование дела экс-главы городской администрации Щёлкино Татьяны Ермановой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшей чиновнице инкриминируют нецелевое использование более 5 миллионов бюджетных рублей.

«В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность обвиняемой к совершению преступления. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.05.17

Американская рэп-группа Onyx посвятила оду Крыму. / Придется сократить: Крым произвел кориандра больше, чем в мире смогли съесть. / Критикующих правительство Севастополя блогеров отправляют в «расстрельные списки» (ФОТО). Общественников атакуют боты, созданные для защиты чиновников в социальных сетях.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter