Порошенко навязывает Кремлю гибридную визовую войну в надежде на жёсткие ответные меры

Введение новых препятствий и ограничений, затрудняющих российским гражданам посещение Украины, киевский режим осуществляет с одной целью – нарваться на «ответные меры» и, таким образом, руками Кремля – перекрыть доступ в РФ украинским гастарбайтерам и миллионам других граждан незалежной, связанных родственными узами или иными интересами с Россией.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» российский политолог Павел Никаноров, провоцированием Москвы на «адекватный ответ» Порошенко решает сразу несколько «важных» для себя и своего режима задач.

«Все эти ограничительные нововведения, вроде предварительной электронной регистрации для посещения Украины и так далее, которые Киев публично оправдывает наличием различных «русских угроз» в виде каких-то там «шпионов и диверсантов», на самом деле принимаются с целью обрубить последние, но как раз – самые фундаментальные связи Украины и России: человеческие, исторические, культурные, в широком смысле – общественные. Да и миллионы «заробитчан», кормящих свои семьи переводами из России, для Порошенко сегодня, как огромное политическое бельмо на глазу», – раскрывает Никаноров подоплёку последних действий Киева.

По словам эксперта, украинский президент мог бы решить эту задачу «одним махом», введя полноценный визовый режим с Россией, однако, он не желает нести политическую ответственность за полный разрыв российско-украинских социальных связей, а хочет «переложить» её на Кремль, сделав именно Москву виноватой в глазах украинского общественного мнения.

«Отсюда – все эти гибридные «ползучие» методы, рассчитанные на ответку, в идеале – жёсткую. Кроме прочего, Порошенко своими визовыми провокациями пытается нанести имиджевый урон Путину внутри России, ставя Кремль перед неприятной дилеммой: жёстко отвечать, и, таким образом, способствовать разрыву последних человеческих связей между русскими и украинцами, или «покорно сносить удары» от ненавистного «партнёра», вызывая глухое раздражённое разочарование у десятков миллионов российских патриотов, требующих «примерно наказать распоясавшийся бандеровский режим», – резюмировал политолог.

Напомним, накануне официальный Киев заявил о введении электронной системы предварительной регистрации для граждан России, которая вступит в силу с 1 января 2018 года. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Теперь россияне должны будут обращаться в МИД Украины, регистрироваться, предоставлять необходимые украинской стороне данные и только потом пересекать границу.

Кроме этого, Украина вводит систему биометрического контроля для иностранцев при въезде в страну. Отпечатки пальцев и другие биометрические данные будут снимать у иностранцев при пересечении границы с Украиной. Нововведения не коснутся тех стран, с которыми Украина состоит в соглашениях.

По словам Турчинова, инициатива необходима для усиления безопасности Украины, и направлена в первую очередь в отношении граждан РФ. Все пограничные пункты пропуска на Украине планируют оборудовать электронной системой учета и сбора данных.

В Москве уже отреагировали на действия Киева по ограничению пересечения границы для российских граждан.

«Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на Украину, или так называемого биометрического контроля – это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его «упаковка» принципиального значения не имеет», – прокомментировал инициативу Киева первый замглавы комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич и пригрозил, что Россия не заставит себя долго ждать с ответными мерами.

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