Военные госпитали США готовятся принимать искалеченных украинских «киборгов»

Президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Фейсбуке, что сенат США выделит «незалежной» 500 млн долларов на АТО и будет лечить раненных бойцов ВСУ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам украинского главнокомандующего, американский сенат одобрил выделение финансовой помощи в размере полумиллиарда долларов на поддержку в сфере обороны, а также на оказание помощи раненым украинским военнослужащим в медучреждениях США. Кроме того, закон предусматривает и поставку летального вооружения.
«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», – добавил Порошенко.
Отметим, в прошлом году экс-президент США Барак Обама выделил на украинскую оборону 300 млн долларов. Однако до поставок Киеву летального оружия дело так и не дошло.
Симферополь, Анастасия Зук
Симферополь. Другие новости 19.09.17
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