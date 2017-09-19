Военные госпитали США готовятся принимать искалеченных украинских «киборгов»

Президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Фейсбуке, что сенат США выделит «незалежной» 500 млн долларов на АТО и будет лечить раненных бойцов ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам украинского главнокомандующего, американский сенат одобрил выделение финансовой помощи в размере полумиллиарда долларов на поддержку в сфере обороны, а также на оказание помощи раненым украинским военнослужащим в медучреждениях США. Кроме того, закон предусматривает и поставку летального вооружения.

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», – добавил Порошенко.

Отметим, в прошлом году экс-президент США Барак Обама выделил на украинскую оборону 300 млн долларов. Однако до поставок Киеву летального оружия дело так и не дошло.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.09.17

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