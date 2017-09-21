В США поделили на пять сумму военной помощи Украине, озвученную Порошенко

Конгресс США не утверждал решение о выделении 500 млн долларов на «оборону» Украины.

Как сообщал «Новый День», ранее на своей странице в социальной сети Порошенко написал, что американский сенат одобрил выделение финансовой помощи Киеву в размере полумиллиарда долларов на поддержку в сфере обороны.

Между тем, информация оказалась недостоверной. По информации «Российской газеты», накануне сенат США принял закон о финансировании министерства обороны в 2018 фискальном году, который начнется уже 1 октября. Почти такой же документ поддержала и Палата представителей, но так как в сенате текст дополнили поправками, варианты обеих палат отличаются и законопроект нуждается в доработке.

Напомним, если в сенате, как утверждает Порошенко, речь шла о 500 миллионах долларов, то в Палате представителей уже упоминалось только о 150 миллионах долларов.

Отметим, что выделение денег на украинскую «оборону» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров охарактеризовал, как свидетельство того, что Порошенко настроен на войну.

В первую очередь снабжение «незалежной» летальным оружием опасно для украинцев и европейцев, во вторую – для России.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.09.17

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