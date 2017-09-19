«Опасен для всех»: в США не представляют, какого человека собрались вооружать

В Совфеде РФ считают опасным решение сената США о выделении 500 млн долларов для военных нужд президента Украины.

Как сообщал «Новый День», по словам Петра Порошенко, американский сенат накануне одобрил выделение финансовой помощи Киеву в размере полумиллиарда долларов на поддержку в сфере обороны, а также на оказание помощи раненым украинским военнослужащим в медучреждениях США. Кроме того, закон предусматривает и поставку летального вооружения.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил: такое решение свидетельствует о том, что Порошенко настроен на войну. В первую очередь снабжение «незалежной» летальным оружием опасно для украинцев и европейцев, во вторую – для России.

«Надеюсь, что здравый смысл возобладает и Порошенко не удержится у власти до того «счастливого» времени, когда его страна будет до зубов вооружена», – цитирует RТ Джабарова.

Он также подчеркнул, что заявление Порошенко и решение конгресса еще не означает, что закон будет одобрен президентом США Дональдом Трампом. При этом Джабаров не исключает, что сами украинцы не смогут «покорно молчать, когда их страну будут готовить к войне», это касается и Европы, если «незалежная» устроит на своей территории «театр боевых действий».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.09.17

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