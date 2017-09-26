Киев крупно подставился в ЕС: выпрашивал в Брюсселе вооружения и продавал налево

Не успел утихнуть один международный скандал, связанный с поставками в Северную Корею двигателей для межконтинентальных ракет, как Украина оказалась в центре другого.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», незалежную обвинили в посредничестве при поставках оружия из ЕС в Африку и на Ближний Восток.

По информации международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), что в период с 2015-го по 2016 годы украинский государственный экспортер вооружений «Укринмаш» подписал соглашения с клиентами в Уганде и Бурунди о продаже 59 амфибийных бронированных патрульных машин.

Согласно документам, транспортные средства стоимостью не менее 4,1 миллионов долларов были приобретены в Польше, государстве-члене ЕС, регулируемом строгими правилами экспорта оружия. Они были частями отправлены на Украину, а затем 45 из них были экспортированы в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты.

«Другими словами – как грязные деньги, проходящие через ряд счетов – машины были отмыты, чтобы скрыть их происхождение, маршрут и пункт назначения», – отмечают в OCCRP.

В схеме незаконных оружейных поставок засветились Государственная служба экспортного контроля Украины и частная компания «Техимпекс». В апреле 2015 года ведомство предоставила компании разрешение на импорт запчастей для бронированных машин из Польши для собственных нужд. К декабрю начались поставки.

А совместно с британской компанией S-Profit «Техимпекс» заключают сделки, которые могут обходить эмбарго ЕС на продажу оружия Судану и Южному Судану.

Отметим, что днём ранее правозащитная организации Amnesty International заявила, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, а значит, к гибели тысяч людей в вооруженном конфликте в этой стране.

Согласно данным OCCRP, «Техимпекс» участвовал в 26 оружейных сделках на общую сумму 29,5 миллионов долларов. В этой сумме есть миллионы, заработанные в рамках схемы отмывания оружия.

«В основе экспортной сделки лежит лазейка в законах Украины, которая позволяет удалить источники и назначение оружия, которое перемещается по миру, из документов», – сообщают журналисты OCCRP.

Таким образом, Украина работает «стиральной машиной» для оружия и деталей, произведенных в Польше, Словакии, Молдове, Болгарии, Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговине.

Официальные представители Госслужбы экспортного контроля Украины и «Техимпекса» отказались комментировать ситуацию, а «Укринмаш», в свою очередь, заявил, что никогда не поставлял оружие в Южный Судан.

Напомним, что в середине августа эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) «заподозрили» днепропетровский завод «Южмаш» в поставках двигателей для северокорейской межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой. Полностью доказать свою «невиновность» предприятию так и не удалось.

Сентябрь 26, Оксана Мурзина

Сентябрь 26. Другие новости 26.09.17

Девятипалубный круизный лайнер Князь Владимир не смог преодолеть крымский шторм. / Крым отделится от Украины «мексиканской стеной» – небольшой, но крепкой. / Именем Республики: новый мэр Симферополя грозится «убирать» виновных подчинённых. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»