В Джанкое выбрали нового главу администрации

Новым главой райадминистрации Джанкоя стала Инна Федоренко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конкурсе принимали участие два кандидата – Федоренко и директор одной из школ района Вячеслав Комаровский.

Федоренко поддержало большинство депутатов Джанкойского районного совета. До назначения она занимала должность заместитель главы администрации Джанкойского района.

Напомним, в августе Сергей Аксенов анонсировал отставку предыдущего главы Александра Бочарова, который позже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 29.09.17

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