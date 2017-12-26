На Украине собираются приравнять «русский мир» к нацизму

Украинские политики считают, что страна должна заявить о своей особой цивилизационной роли и приравнять «русский мир» к нацизму. Граждане «Незалежной» придерживаются противоположной точки зрения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы отношений с Россией в очередной раз обсуждались в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Главным спикером стал экс-премьер Украины Юрий Ехануров. Беседа велась на русском языке.

Первой в прямой эфир дозвонилась жительница Кривого Рога, отметившая, что за годы независимости ситуация только ухудшилась: страна находится среди самых беднейших государств мира, занимает чуть ли не первое место по коррупции, идет война. И предложила вернуться к союзу с Россией.

«Не пора ли пересмотреть результаты референдума 91-го года, чтобы прекратить войну? Люди боятся, что эта война разразится не только в юго-восточной части, а будет по всей Украине, – заявила женщина. – Выход только один – объединиться снова с Россией».

«Никакого объединения на ближайшие столетия не будет, – ответил Ехануров. – Нашим ученым надо серьезно рассматривать вопрос – нацизм, коммунизм и «русский мир» в один рядочек поставить. Потому что то, что происходит сегодня, как ведет себя российское руководство по отношению к Украине – это просто выходит за рамки любого цивилизованного сообщества. К сожалению, нам так выпало жить в стране, которая называется страна-фронтир (от англ. frontier; буквально – граница между освоенными поселенцами землями и неосвоенными – прим. НД), то есть, мы на границе двух цивилизаций. И теперь уже наши философы говорят о том, что мы вынуждены будем делать даже предложение о какой-то своей особой цивилизационной роли».

Отметим, что Украина не поддержала резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик, принятую на прошлой неделе Генеральной Ассамблеей ООН. Как уже сообщал «Новый День», документ поддержали 133 государства, 49 стран воздержались, против голосовали только представители Украины и США.

Ранее глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что формой нацизма нужно признать украинский национализм.

Между тем, на Украине готовится законопроект, который поделит жителей Крыма на два класса: коллаборанты и заложники.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.12.17

Силовики проводят обыски по делу о диверсиях на газопроводе в Крыму. / Военный эксперт: Джавелины на Украине – это показуха. Такое оружие в «Незалежной» используют только для парадов. / В Севастополе зверски убили участницу Русской весны в Донбассе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»