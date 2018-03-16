В лучших традициях: в Северной Корее нашли украинские двигатели для ракет, но виновата Россия

На Украине признали, что в ракетах Северной Кореи могут быть двигатели ее производства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в докладе специалистов ООН, контролирующих соблюдение санкционного режима в отношении Пхеньяна, сообщается: украинская сторона признает, что баллистическая ракета КНДР с большой долей вероятности содержит компоненты двигателя РД-250, разработанного на днепропетровском заводе «Южмаш».

Несмотря на признание, Киев попытался снять с себя подозрения и в очередной раз втянуть в скандал с ракетными двигателями Россию, заявив, что пригодные для полетов РД-250 были вывезены на территорию РФ, пишут «Известия».

Отметим, шлейф незаконных поставок подсанкционным странам тянется за Украиной давно. В частности, Украину уже не раз обвиняли в контрабанде ракет, которые нелегально поставлялись в Иран и Ливию. Эксперты подчеркивают: «Южмаш», лишившийся российских заказов, мог наладить поставку комплектующих в Северную Корею.

Как сообщал «Новый День», предприятие заподозрили в поставках двигателей для северокорейской межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой в прошлом году. В августе в Вашингтоне начали проверку сообщений об участии Киева в ракетной программе Пхеньяна. Западные партнеры обещали, что если данная информация подтвердится, то Украину ждут последствия. При этом экс-конструктор завода «Южмаш» сообщил, что Северная Корея интересовалась украинскими ракетными технологиями. В частности, КНДР проявляла интерес к ракетным двигателям «Сатаны».

Напомним, Украина уже пыталась снять с себя подозрения, обвинив в поставках компонентов для ракет Россию: тогда в разговоре с пранкерами глава «Южмаша» сообщил, что «Незалежная» сотрудничает с КНДР более 14 лет, а всю вину спишут на РФ.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.03.18

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