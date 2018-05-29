В Киеве убили Аркадия Бабченко

В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», покушение было совершено сегодня в квартире журналиста на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе украинской столицы. Кто стрелял – пока неизвестно. Жена Бабченко в момент нападения находилась в ванной, услышав выстрелы, она выбежала в комнату и обнаружила мужа в луже крови. Журналист получил ранение в спину, он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Смерть Бабченко подтвердили в полиции Киева и глава МВД Украины Антон Геращенко.

Напомним, Аркадий Бабченко уехал из России в феврале 2017 года – сначала в Прагу, потом на Украину. От гражданства РФ он не отказался.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.05.18

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