В убийстве Бабченко обвинили Россию

В убийстве Аркадия Бабченко ожидаемо обвинили Россию.

Как уже сообщал «Новый День», неизвестные выстрелили в спину журналисту вечером 29 мая. По дороге в больницу он скончался.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя происшествие в соцсетях, заявил о причастности к нему России. И опубликовал последний пост Бабченко.

«10 часов назад он написал о своем втором дне рождения. И вот его убили. Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности», – заявил Гройсман.

В подобном ключе выступил и глава МИД Украины Павел Климкин: «Слишком рано говорить, кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины», – заявил он на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Уголовные дела по факту убийства Бабченко возбудили полиция Киева и Следственный комитет РФ.

Аркадий Бабченко участвовал в двух Чеченских войнах, освещал конфликт в Южной Осетии, этнические столкновения в Киргизии и войну в Донбассе, напоминает РБК. В России сотрудничал с «Московским комсомольцем» и «Независимой газетой». В феврале 2017 года Бабченко с семьей покинул страну, заявив о поступающих угрозах и возможности преследования по политическим мотивам. На Украине он работал на телеканале ATR.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.05.18

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