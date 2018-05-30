Небензя: В том, что Украина обвинила РФ в смерти Бабченко, нет ничего удивительного

В том, что Украина обвинила Россию в убийстве Аркадия Бабченко, нет ничего удивительного. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по ситуации на востоке Украины.

«Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Только что сегодня в Киеве был убит российский гражданин журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию, это уже происходило не раз до этого, – сказал Небензя, отметив, что украинские журналисты бегут из страны, а тех, кто не успел сбежать, арестовывают. – На Украине творится беззаконие, которое не потерпели бы ни в одном правовом государстве. Но там можно, и можно закрывать на это глаза. Власть в Киеве ведет наступление на основные права и свободы человека, подавляет инакомыслие, действует методами полицейского государства, потакает росту экстремистских и неонацистских настроений, ведет дело к насильственной украинизации страны».

Небензя подчеркнул, что Украина взяла за правило обвинять во всем Россию: «Что бы ни происходило, российский след – это универсальный тезис». И упрекнул ООН в нежелании видеть реальную картину происходящего в Донбассе и на Украине:

«Вы, дорогие друзья, находитесь в глубокой информационной самоизоляции от происходящего на Украине. Вы питаетесь штампами и клише западных СМИ и тезисами ваших украинских подопечных, – цитирует постпреда РФ при ООН «Интерфакс». – Многие ли из вас занимались глубоким анализом социально-политической обстановки и морально-психологического климата в этой стране? Знаете ли вы, какие ведра помоев и ненависти изливает киевская власть на Россию, какую ложь они позволяют себе говорить и какой злобой пышут? Впрочем, не только они».

Свою позицию по поводу убийства Бабченко высказал и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:

«В СПЧ глубоко возмущены убийством в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Мы требуем от украинских властей не только проведения максимально тщательного расследования, но и допуска к его материалам российских и украинских правозащитников». Соответствующие официальное заявление сегодня утром будет направлено уполномоченному по правам человека Верховном Рады Украины Людмиле Денисовой.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 30.05.18

В убийстве Бабченко обвинили Россию. / В Киеве убили Аркадия Бабченко. / В Крыму многоглавая «Консоль» монопольно завладела миллиардом на засыпку столичной свалки. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»