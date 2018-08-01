Крым дешевеет: цены на отдых у моря существенно упали

Крым снова выбился в лидеры рейтинга самых дешевых туров на море: отдых в конце августа на полуострове обойдется существенно дешевле, чем в начале месяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в Ассоциации туроператоров России, в конце июля средние цен на туры с вылетом в конце августа значительно изменились по сравнению с замером двухнедельной давности. В первую очередь подешевели основные российские пляжные курорты (Сочи, Анапа и Крым). Причем, в Сочи стоимость туров (недельный тур на двух взрослых, с авиаперелетом туда и обратно и вылетом из Москвы 18 августа) снизилась всего на 3,3%, в Анапе – на 17%, а в Крыму – сразу на 30%.

Существенно подешевели Болгария, Тунис, Греция и Турция: две последних станы даже вошли в ТОП-5 рейтинга самых дешевых туров, составленного аналитической службой АТОР, обойдя Сочи.

На сегодня пятерка самых дешевых пляжный направлений выглядит следующим образом:

на пятом месте Сочи – 38 тысяч 68 рублей в гостевом доме в Лазоревском без питания;

на четвертом месте Турция – 39 тысяч 182 рублей в отеле категории 3* с питанием «все включено»;

на третьем месте Греция – 38 тысяч 973 рублей: остров Родос, отель категории 2*, завтрак включен.

Лидером рейтинга, оттеснив на второе место Анапу, стал Крым: самый дешевый пакетный пляжный тур с вылетом 18 августа стоил 28 тысячи 757 рублей. За эти деньги можно получить номер на двоих на базе отдыха категории 3* в Алуште с завтраками. Две недели подобные туры стоили на 8 тысяч дороже.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.08.18

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