Крымские курорты признаны самыми популярными в России

Четыре города Крыма вошли в десятку курортов России, пользующихся у туристов наибольшей популярностью текущим летом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг курортов опубликовало аналитическое агентство ТурСтат, которое проанализировало данные о количестве туристов в разных регионах страны.

В первую тройку самых популярных городов попали Сочи, Анапа и Геленджик (Краснодарский край), Ялту эксперты поместили на четвертое место. Пятую позицию занял Ейск (Краснодарский край), сразу за ним в рейтинге идут Алушта, Феодосия и Евпатория. Последние места в списке получили Светлогорск (Калининградская область) и Яровое (Алтайский край).

По данным агентства, туристы отдыхают на курортах России в среднем от 7 до 14 дней, при этом ежедневно тратя от 2,5 до 3 тысяч рублей.

Напомним, туроператоры сообщили о том, что цены на отдых Крыму в августе значительно снизились: регион возглавил рейтинг самых дешевых пляжных направлений. Туров с вылетом в Крым во второй половине августа можно приобрести за 28 тысяч 757 рублей – на 8 тысяч дешевле, чем на начало месяца.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.08.18

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