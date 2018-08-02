Крым, Сибирь, Урал, Москва: пресечена деятельность группировки, похитившей миллиарды

В России пресечена деятельность крупной преступной группировки, похитившей у известной энергетической компании более 2 млрд рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД России, мошенники заключали фиктивные договоры купли-продажи нефтепродуктов. Документы, подтверждающие криминальный характер деятельности, найдены во время обысков в 17 офисах и жилых помещениях в Москве, Ялте, Челябинске и Красноярске.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Трое подозреваемых заключены под стражу.

Расследование продолжается. Начаты поиски похищенных денег.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 02.08.18

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