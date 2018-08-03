В США решили сокрушить Россию новыми санкциями

В верхнюю палату конгресса США внесен законопроект о введении новых антироссийских санкций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», появление документа под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля» обусловлено встречей президентов Трампа и Путина в Хельсинки и рядом достигнутых там договоренностей.

Глава группы по торговле и инвестициям «Атлантического совета» Дэвид Мортлок заявил, что санкции против России не то чтобы провалились, но «их эффективность драматически была разбавлена другими вещами, которые происходили. Тем, что президент заявил в Хельсинки и в своем Twitter, невозможностью его администрации двигаться в направлении упорного противостояния России (что вытекает из первого). И также изменениями в других странах, которые мы видим даже здесь». Мортлок добавил, что Москва умудряется использовать санкции в своих интересах: «Ведущие политики и даже лидеры симпатизируют России и по каким-то причинам думают, что Путин – хороший парень», – негодует он.

Официально же выдвигается другое объяснение: якобы Россия продолжает попытки вмешаться в выборы в США (теперь речь идет о выборах в Конгресс, намеченных на 6 ноября). Ну, и стандартные претензии к действиям России в Сирии и на Украине.

Санкции предусматривают запрет на проведение транзакций по новому госдолгу РФ, на сделки по инвестициям в энергетические проекты, в которых участвует правительство России или госкомпании, на участие (для граждан США) в проектах по добыче нефти в РФ.

Кроме того, предполагается продлить ограничения на импорт российского уран, а также создать Национальный центр по ответу на гибридные угрозы, который будет бороться с «российской дезинформацией», а также управление по вопросам киберпространства и цифровой экономики в структуре Госдепартамента. Предусматриваются новые меры и в отношении физических лиц. Так, авторы законопроекта требуют выяснить, какими активами владеет Владимир Путин, усилить давление на политиков, олигархов, членов их семей и любых лиц, «причастных к действиям от имени Владимира Путина» и вводить санкции в отношении любого россиянина, имеющего «возможность поддерживать или облегчать реализацию злонамеренной деятельности в киберпространстве».

Наконец, сенаторы требуют от Госдепа «заключения о том, соответствует ли Российская Федерация критериям для ее включения в список стран – спонсоров терроризма» и ускорить «передачу дополнительных оборонительных средств странам – членам НАТО с целью сократить их зависимость от российской военной техники».

Разработчики законопроекта утверждают, что новые ограничения станут «сокрушительными»: «Санкции и другие меры, содержащиеся в этом законопроекте, являются жесточайшими из когда-либо вводимых», – заявил сенатор от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм.

В России же считают, что противники России и американского президента Дональда Трампа просто впали в истерику: «Нормальные коммуникации Трампа и Путина усугубляют геополитический стресс, в котором пребывают противники американского президента внутри США. На политической арене Трамп наносит удары по своим противникам, что и подтверждают такие удары «в никуда» со стороны его оппонентов», – цитирует РИА «Новости» члена комитета по безопасности Госдумы РФ Адальби Шхагошева.

Вашингтон, Артем Рокотов

Вашингтон. Другие новости 03.08.18

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