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Среда, 8 августа 2018, 10:59 мск

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В СМИ просочился документ с предложениями Путина Трампу

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин во время встречи в Хельсинки передал главе США Дональду Трампу документ под названием «Диалог по проблеме контроля над вооружениями», содержащий ряд предложений по взаимному разоружению. Газета Politico раскрыла содержание русскоязычной версии этого документа.

По данным издания, Путин передал бумаги Трампу в ходе двухчасовой беседы тет-а-тет. Газета также указывает, что утечка произошла благодаря официальным российским представителям, организовывавшим встречу.

Из текста следует, что Москва выражает готовность к нормализации отношений двух стран в сфере контроля над вооружениями. Так, например, Вашингтону предложено пролонгировать на 5 лет договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который предполагает ограничить размер ядерных арсеналов. Договор был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Он рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на 5 лет.

Кроме того, Москва предложила американцам заключить новый договор об ограничении размещения оружия в космосе.

Владимир Путин также предложил своему коллеге рассмотреть возможность проведения регулярных переговоров в формате «2+2» между главами оборонных и внешнеполитических ведомств России и США. помимо этого, Кремль выступил с инициативой о начале экспертных консультаций для выявления «дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями».

Белый дом не стал комментировать ситуацию, а, по словам представителя Совета национальной безопасности Гарретта Маркиза, главы государств не производили обмен никакими предложениями, оформленными в письменном виде, передает РБК.

Стоит отметить, что заявление Маркиза противоречит заявлению Владимира Путина по итогам переговоров. В частности, он рассказал, что передал в Вашингтон записку с «рядом конкретных предложений». «Считаю важным, мы говорили об этом, отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему», – заявлял российский лидер.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.08.18

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