После Хельсинки. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Результаты июльской встречи президентов в Хельсинки оказались точно такими, как ожидались: не решено ни одного вопроса, Трамп сказал «глупость», его обвинили в предательстве. Взрыв негодования в связи с этим – тоже абсолютно предсказуемая реакция «прогрессивной американской общественности»: от саммита ожидали «провала» и заранее приготовились «возмущаться». Поэтому последовавшие негативные отклики – это всего лишь запланированный спектакль, а претензии к Трампу не стоят и выеденного яйца.

На самом деле предъявить Трампу совершенно нечего. Обсуждали, как он якобы униженно вел себя перед Путиным, и этим якобы опозорил Америку. Но такая оценка – дело вкуса. Если сравнить поведение Трампа с поведением других лидеров на встречах с президентом РФ, то никакой разницы нет. Обычная дипломатия.

Главной темой большой политики остаётся строительство «Северного потока – 2», против которого выступают США. Трамп не поменял свою точку зрения после Хельсинки: он по-прежнему против строительства, и даже назвал Германию заложницей России. Важно, что его слова следом были подкреплены внесённым в Конгресс США республиканским законопроектом против «Северного потока – 2», который называется «О прекращении российской энергетической агрессии». Этот проект предусматривает введение санкций против всех компаний, участвующих в строительстве газопровода, и нацелен на продвижение в Европу американских энергоресурсов.

Вот это и есть настоящие, прагматичные, интересы США, в полном соответствии с которыми действует Трамп. А его противники преследуют свои ограниченные, внутриполитические цели, которые в первую очередь направлены против Трампа, но, по большому счёту – против США. Так что, надо ещё посмотреть, кто там у них предатель.

Ещё положение Трампа интересно тем, что он теперь «вынужден» делать то, что он хочет делать. Он добивается этого несложным трюком: его целью является обеспечение поставок американского газа в Европу, но он демонстрирует подчёркнуто дружественное отношение к России. Поскольку одно другому противоречит, то этим он укрепляет свою репутацию «агента Путина» и вызывает подозрение, что собирается действовать на пользу России и во вред США. Поэтому у всех возникает желание ему помешать. В качестве средства противодействия возникает упомянутый законопроект. Теперь, если законопроект будет принят Конгрессом, президент США будет обязан его подписать, а затем исполнять. А если он вдруг откажется, то его заставят под угрозой наказания, например, импичмента. Но Трамп, конечно, не откажется – ведь это и есть то, к чему он стремится. Разве что заявит, что не хочет, но вынужден.

Трамп легко и охотно позволяет топтать его репутацию, особенно, называть его идиотом, он, может быть, даже получает от этого удовольствие, потому что, в конечном счёте, кто оказывается в дураках? Только не Трамп.

О серьёзности намерения США поставлять газ в Европу говорит не только этот законопроект, но в гораздо большей степени – мероприятия, проведённые задолго до того, как он появился. В течение долгого времени Соединённые Штаты перебрасывали в европейские страны подразделения американской армии. Причём не куда-нибудь, а на границу стран, примыкающих к Российской Федерации или близко к ней расположенных. Сейчас на всём протяжении западной границы РФ, за исключением, кажется, Финляндии, и ещё Украины, находятся американские войска – хотя и не вплотную, но рядом. Речь идёт об исключении появления даже возможности для агрессии РФ против соседних государств – в случае агрессии российская армия наткнётся на американских военных, и это будет означать нападение на США. С понятными последствиями.

Кстати, в связи с этим вспоминается попытка ЧВК «Вагнер» атаковать позиции американцев в Сирии в феврале этого года – возможно, это был «пробный шар», проверка, станут ли американцы отвечать огнём на российское наступление или предпочтут мирное решение конфликта. Ответ теперь известен: станут. В случае необходимости военных действий американцы не сделают исключения для российских военных. Ну и понятно, что если эти военные действия будут происходить в Европе, то тем более. Для того и передислокация в Европу.

И это говорит о том, что США уже давно планировали такой ход событий и учитывали возможность военного конфликта с РФ. Переброской войск они минимизировали эту опасность. Теперь в распоряжении РФ для отстаивания своих интересов в газовой сфере остаются только правовые инструменты – если не считать таких средств влияния на европейских политиков как подкуп и шантаж. Но что касается этих средств, то они – палка о двух концах.

Если европейский политик будет уличён в коррупции, то, как минимум, его карьере придёт конец. Поэтому даже угрозы разоблачения будет достаточно для того, чтобы им управлять. И это верно в обе стороны: как для управления им с российской стороны, так и с американской. То есть американцы могут легко блокировать российские попытки неправового влияния на политиков и государственных деятелей Европы. Причём угроза с позиции права (то есть американская угроза) окажется более серьёзной, чем применение российских специфических средств. А вот правовые инструменты в руках российской стороны окажутся бесполезны.

Дело в том, что за Газпромом в Европе числятся многочисленные нарушения антимонопольного законодательства, например, воспрепятствование строительству мощностей для реверсного потока на ряде магистральных газопроводов, создание помех для торговли газом на внутреннем рынке ЕС, нарушение принципов Третьего энергетического пакета, регулярное отключение поставок газа в Европу.

Эти и другие подобные нарушения фиксировались и собирались в течение 5 лет, с 2011 года, в качестве доказательства стремления Газпрома к монопольному присутствию в Европе, а в 2015 году были предъявлены Газпрому Еврокомиссией в качестве официального уведомления о претензиях. После этого должен был последовать штраф и требование к Газпрому изменить своё поведение. Но получилось иначе.

Никакого штрафа Газпрому назначено не было, а в качестве мер пресечения нарушений Газпрома Еврокомиссией были приняты предложения самого Газпрома – вопреки мнению 20 европейских газовых компаний и стран-членов ЕС. В итоге, у Газпрома не возникло ни проблем, ни стимулов менять своё поведение на европейском рынке. Фактически, всё осталось по-прежнему. И причиной такого необыкновенно мягкого поведения Еврокомиссии может быть только подкуп и шантаж – ничего другого невозможно вообразить. При этом у недовольных европейских компаний и стран нет никаких эффективных рычагов влияния на Еврокомиссию, и они ничего сделать не могут. Они продолжают нести убытки, теряя из-за монопольных цен Газпрома по нескольку миллиардов евро в год.

И вот в эту ситуацию теперь вторгаются США. Многочисленные нарушения законодательства внутри Европейского Союза дают им отличную возможность добиваться своего на основе права: против законных действий европейцам возразить будет невозможно. Подкупленные политики и менеджеры газовой сферы будут нейтрализованы угрозой разоблачения. Внутриевропейские договорённости, заключённые ими в обход законов, окажутся невыполнимыми и недействительными, и строительство «Северного потока – 2» остановится.

То, что Газпром прекрасно поладил с Еврокомиссией, не означает, что претензии к нему испарились: все существовавшие проблемы как были, так и остались. Но Газпром был защищён Еврокомиссией и мог поступать, как хочет. Теперь, когда за дело всерьёз берутся США, позиции Газпрома становятся уязвимыми. Его европейские конкуренты получают возможность добиться справедливости, и наверняка этим воспользуются. Например, украинский Нафтогаз уже активно предъявляет претензии Газпрому и выигрывает судебные иски.

Параллельно ведётся работа по принуждению Газпрома к выполнению Третьего энергетического пакета, который включает в себя таким меры как разделение транспортировки и поставки, доступ к газопроводам третьих сторон, контроль за тарифами для того, чтобы сделать их равными для всех и исключить дискриминацию. Эти меры должны начать действовать с 1 января 2019 года. Для Газпрома это означает значительное удорожание «Северного потока – 2» и превращение проекта в нерентабельный.

Газпром противодействует этим планам, и с ним солидарны те европейские компании, которые вовлечены в строительство «Северного потока – 2». Но как раз против них США собираются ввести свои санкции, и это выведет их из игры.

Вот так действуют серьёзные люди и серьёзные страны, когда защищают и продвигают свои интересы. Всё обдумано и предусмотрено, все нюансы учтены. Разработан реализуемый план, в дело вовлечены значительные ресурсы, проведены впечатляющие подготовительные мероприятия. Работа ведётся без шума и суеты, спокойно и эффективно.

В противоположность этому, с российской стороны в прежние годы звучали хвастливые заявления об «энергетической сверхдержаве», «энергетическом оружии», о намерении контролировать Европу, навязывать ей свои правила. Много сказано, но ничего существенного не сделано. Стоило Америке шевельнуться, и вся работа насмарку.

А крики и негодование противников Трампа на этом фоне вообще ничто.

Челябинск, Сергей Ясинский

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