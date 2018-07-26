Трамп зовет Путина в Вашингтон, но российский президент предпочитает нейтральную территорию

Президент США Дональд Трамп предлагает провести следующую встречу с Владимиром Путиным в Вашингтоне. Вероятно, это произойдет уже в 2019 году. В свою очередь советники российского лидера утверждают, что не начинали подготовку к этим переговорам и рассматривают другие варианты.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон направил российской стороне предложение провести саммит в Вашингтоне, передает агентство Bloomberg. По его словам, переговоры двух лидеров нужно провести в 2019 году, когда завершиться расследование о вмешательстве России в выборы США. Сам Трамп называет это дело «охотой на ведьм».

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм», поэтому мы договорились, что это будет после первого числа [2019] года», – заявил Болтон.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп действительно договорились продолжить контакты. Однако предложение Белого дома провести саммит в Вашингтоне пока рассматривается, а подготовка к встрече еще не начиналась.

«Есть и другие варианты, которые, как мне представляется, могут быть рассмотрены нашими руководителями. Это встреча «Двадцатки» в Буэнос-Айресе. Будут и другие международные форумы, в которых примут участие и Трамп, и Путин», – подчеркнул Ушаков.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», встреча президентов РФ и США прошла 16 июля в Хельсинки. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров оба лидера дали понять, что саммит прошел плодотворно. Трамп неоднократно благодарил Путина, несколько раз пожал ему руку и выразил надежу, что их встречи будут проводиться чаще. Глава российского государства отметил, что считает переговоры, которые прошли, по его выражению, в «откровенной и деловой атмосфере», «весьма успешными и полезными», хотя не все спорные вопросы удалось решить.

Известно, что переговоры касались многих тем, в том числе Сирии, Израиля, Ирана, Украины, а также вопросов ядерного разоружения и других.

После саммита американская пресса обрушилась с критикой в адрес Трампа, обвинив его в государственной измене и сговоре с Путиным. Европейские СМИ заявили, что президент США унизил Европу и углубил пропасть между Штатами и «старым светом».

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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