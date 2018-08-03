В Словакии представят правдивую «Крымскую декларацию»

Депутат Национального совета Словакии Петр Марчек подготовил «Крымскую декларацию», посвященная реальному положению дел на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», делегация политиков и бизнесменов Словакии прибыла на полуостров 1 августа. По словам Марчека, ни один из делегатов в Крыму не столкнулся с нарушением прав человека, а также признаками оккупации, как это заявляется в декларациях, представленных США и ЕС. Уже на следующей неделе документ, разработанный Марчеком и призывающий Братиславу уважать выбор крымчан, сделанный в 2014 году, будет направлен всем парламентским партиям Словакии, а также МИД страны.

«Считаю своим долгом донести правду и до других словацких политиков, которые боятся или просто не хотят посещать полуостров из-за позиции Евросоюза. Поэтому в «Крымской декларации» я расскажу о том, что я тут видел. А также призову своих коллег и наше внешнеполитическое ведомство уважать волеизъявление крымского народа, который в сложной ситуации сделал свой выбор», – цитируют «Известия» депутата.

На очередной парламентской сессии Марчек также собирается вынести на голосование вопрос о признании Крыма. Для этого ему потребуется поддержка 15 парламентариев. Отметим, что российский статус Крыма признает и парламентская партия «Котлеба – Народная партия Наша Словакия». Ее пресс-секретарь Милан Угрик призывает мировое сообщество принять выбор жителей Крыма. «Украина была развалена извне при содействии западных структур, и поэтому неудивительно, что часть ее населения не захотела участвовать в этой войне. С человеческой точки зрения надо уважать решение жителей Крыма и не провоцировать дальнейшие абсолютно ненужные конфликты, – считает Угрик.

Отметим, во время визита словацкой делегации в Крым стороны договорились о создании Европейско-Крымской торговой палаты, офис которой будет расположен в Братиславе, а организацию зарегистрируют в министерстве внутренних дел Словакии. Ожидается, что данная инициатива станет инструментом для взаимодействия между бизнесменами Крыма и Европы.

Братислава, Анастасия Зук

Братислава. Другие новости 03.08.18

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