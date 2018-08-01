Рай под санкциями: иностранцы впечатлились жизнью в Крыму

В Крыму живут счастливые люди, и нет никаких агрессивных «волков» и «медведей», которыми руководство Евросоюза с подачи Украины пугает своих граждан. Об этом заявили граждане Чехии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», делегация чешских парламентариев, общественных деятелей и журналистов прибыла на полуостров в минувшие выходные. Они уже посетили Севастополь, Симферополь и Ялту, собственными глазами увидев, как живут крымчане. И высказали единодушное мнение: антироссийские и антикрымские санкции вредят как РФ, так и Европейскому Союзу, их надо отменить.

«Я не увидел в Крыму ни волков, ни медведей. Здесь живут обычные люди, и они счастливы, – цитирует «Парламентская газета» руководителя делегации, депутата европейского парламента Яромира Кохличека.

«У нас рассказывают, что референдум проходил под дулами автоматов российских солдат, но это сказки. Мне есть, с чем сравнивать, и я вижу, как много было сделано на полуострове после воссоединения с Россией», – заявил сенатор чешского национального парламента Ярослав Доубрава, предложив другим депутатам последовать его примеру и посетить Крым, чтобы поговорить с людьми и от них, а не из европейских мейнстримовых газет, узнать о реальной ситуации на полуострове.

«По сравнению с тем, что здесь было в украинские годы, прогресс просто огромный. Крымчане могут гордиться тем, что они сделали в 2014 году, – подчеркнул заместитель председателя коммунистической партии Чехии Йосеф Скала – Я знаю, как выглядел Черноморский флот десять-пятнадцать лет назад, и я видел, как он выглядит сейчас, во время парада, посвященного Дню ВМФ в Севастополе. На наших глазах восстанавливается стратегический военный паритет. И это важно не только для России, но и для всех стран, которые хотят вести независимую политику».

Скала добавил, что русофобия превращается в ахиллесову пяту Запада: сегодня даже те, кто поначалу верил официальной пропаганде, её агрессивным нападкам на Россию, начинают понимать, что это ложь.

Координатор общественного объединения «Чешский союз борцов за свободу» Елена Вичанова заявила, что на фоне миграционного кризиса в Европе Россия и Крым выглядят безопасными и комфортными: «Неплохо вы под санкциями живете: у вас и вино прекрасное, и природа прекрасная, и люди веселые, – цитирует общественницу РИА «Новости» – Крым. – Мы вчера гуляли в Ялте, и там хорошее настроение у всех. Я спросила сопровождающую нашу, есть ли украинцы. Она ответила: да, они приезжают, так что гуляют все вместе дружно. Это было очень приятно!» Вичанова добавила, что привезет в Крым своих детей и будет рекомендовать отдых на полуострове всем своим друзьям и родственникам.

«Нас радует, что в Европе есть люди, которые реально оценивают события, связанные с возвращением Крыма в состав России. События, происходившие в Крыму, искажаются под влиянием политиков, негативно настроенных к Российской Федерации. Если посмотреть европейские СМИ, то у людей сложится впечатление, что в Крыму напряженная обстановка. Гости, побывав на нашем полуострове, в который раз убеждаются, что это неправда, – прокомментировал впечатления чехов глава Крыма Сергей Аксенов. – За последние четыре года Крым посетили как рядовые граждане, так и представители и руководители общественных объединений, политики, журналисты и бизнесмены из европейских стран.

Уверен, что сейчас наступило время для укрепления дружественных отношений в тех пределах, которые соответствуют нашим взаимным потребностям, которые гораздо выше сегодняшних скромных достижений. Как субъект Российской Федерации мы готовы развивать отношения, в том числе экономические. Крымская власть открыта для сотрудничества со всеми странами, а также международными организациями и бизнесом.

Благодарю чешских коллег за твердую позицию и желание налаживать с Крымом не только рабочие, но и дружеские отношения».

Сегодня на полуостров с деловым визитом прибывает делегация политиков и предпринимателей из Словакии.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.08.18

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