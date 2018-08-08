Сенатор из Чехии: Украина – черная дыра, в которую крымчане никогда не захотят провалиться

Чешский сенатор Ярослав Дубрава сравнил Украину с черной дырой, в которой царит страшная бедность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сенатор отмечает, что средства, направленные ЕС на помощь Украине, впрок не идут. «Деньги исчезли в черной дыре. И я не верю в то, что они когда-нибудь вернутся. На Украине высокий уровень нищеты. Олигархи, доминирующие в мафии, – это реалии Украины. И, к сожалению, это касается и Чехии, так как многие украинцы едут сюда, чтобы зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью», – рассказал Дубрава.

Он считает, что в ближайшее время ситуация на Украине вряд ли изменится: «Я вижу будущее в коричневых тонах. Барабаны и свистки. Периферия там, вероятно, и не подозревает, что происходит, а большие города фашисты уже взяли под свой контроль». Дубрава также напомнил, что посетил российский Крым и понял: жители полуострова возвращаться в состав Украины не намерены. «Под Украину уже никогда не вернемся, сейчас только начинаем жить», – цитирует европейский политик слова крымчан.

По его мнению, Киеву не стоит рассчитывать не только на возвращение полуострова, но и даже на компенсацию за потерянные территории: «Когда Крым стал частью Украины все финансы, пошли в Киев. Украина в Крыму уже и так заработала большие деньги».

Дубрава уже трижды посещал полуостров. Он заявил, что не боится угроз Киева из-за его визита в Крым, а также не собирается на Украину, пока в ней не сменится власть. «Написал украинскому послу, что я посетил территорию Российской федерации. До сих пор мне не ответил», – цитирует «Parlamentni Listy» Дубраву.

Как сообщал «Новый День», по итогам недавнего визита в Крым политики из Чехии заявили, что на полуострове живут счастливые люди, и нет никаких агрессивных «волков» и «медведей», которыми руководство Евросоюза с подачи Украины пугает своих граждан.

Прага, Анастасия Зук

Прага. Другие новости 08.08.18

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