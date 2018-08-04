Скоро! Страшно! Президента Украины объявили мессией

«Путин приготовил для Украины страшный сценарий, все начнется очень скоро…» На Украине начали запугивать избирателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весной 2019 года на Украине должны стоятся выборы президента. Действующий глава государства Петр Порошенко собирается остаться на второй срок, но его шансы, как и электоральная популярность, стремятся к нулю.

Поэтому его пиар-команда достала самый главный козырь: Порошенко – гарант незалежности. Уйдет он, и Россия тут же превратит Украину в свою колонию. ОБ этом в интервью изданию Fakty.ua заявил военный политолог Алексей Арестович.

«У меня на самом деле не очень оптимистический прогноз. С сентября все начнется. Люди вернутся из отпусков – и как пойдет. Положение страшное: Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно юг. Горячими точками дестабилизации могут стать Херсон, Бердянск, Мариуполь. Мы уже сейчас видим: там активистку – борца с сепаратистами – облили кислотой, там атошники убивают атошников, в Киеве небольшой конфликт заканчивается стрельбой, – вдохновенно перечисляет «эксперт» «происки России». – Народ сорвался с цепи. В обществе есть огромный запрос на насилие».

Он подчеркнул, что по мере приближения к выборам ситуация будет усугубляться.

«Мы наблюдаем картину, когда с экранов телеканалов и на улицах все чаще звучат упреки в адрес властей – Минобороны, полиции, президента. Сейчас очень многие хотят снять Петра Алексеевича. Я не «порохобот», но могу сказать совершенно точно: другие кандидаты, кроме Порошенко, – это Россия, к сожалению. Мы попали в такую ситуацию, когда власть не может обеспечить резкий экономический рост, получая в ответ порцию негодования от населения. Масло в огонь будут подливать агенты Кремля, действующие внутри Украины, – продолжает запугивать Арестович. – Если мы посмотрим на Юлию Тимошенко, бывших «регионалов», Виктора Медведчука, то увидим, что мы попали в тяжелую ситуацию, в которой Порошенко – наш единственный шанс на сохранение проевропейского вектора развития Украины. Да, у него есть недостатки – это и коррупция, и ряд других вещей, но приход к власти других кандидатов для нас катастрофичен».

Тех, кто открыто выражает недовольство политикой Порошенко, политолог записывает во враги Украины, пытаясь внушить, что они – агенты Кремля:

«На первый план выйдут пророссийские политики. А в Кремле будут нагнетать ситуацию, обвиняя во всем «кровавую хунту», будут говорить: «Украина нам не враг. Посмотрите на Усика – с ним же все хорошо». Будет раскручиваться так называемый «кейс Усика».

И снова запугивает:

«Если на Банковую зайдет кто-то из кандидатов (может, Юля, а может, Гриценко или кто-то из экс-«регионалов»), то начнут продвигаться тезисы о развязывании войны на Донбассе «режимом» Порошенко, будут примирять Украину с Россией. В итоге Путин получит Украину тепленькой через год-два. При реализации такого сценария нашу страну сделают максимально зависимой от РФ: заставят покупать газ, нефть, российское оружие. Таким образом, Украина потеряет свою независимость, став попросту слабым соседом, который не может без связи с Россией».

И, наконец, требует, чтобы на всех остальных выборах украинцы отдавали предпочтение только людям Порошенко:

«Тут еще один опасный фактор. Если Порошенко удастся остаться в кресле президента, в регионах к власти могут прийти откровенно или скрытно антиукраинские политики. Они будут сидеть себе в райцентрах и сливать информацию России или саботировать решения украинских властей. Это очень опасно. И нам нужно готовиться, что с 1 сентября Россия начнет в полную силу эти сценарии реализовывать».

Что Порошенко за 4 с лишним года сделал для Украины и что еще может сделать, за исключением того, что «спасет от России», Арестович предусмотрительно обсуждать не стал.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 04.08.18

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