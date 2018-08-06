На Россию прольются «слезы непорочного Лаврентия»

В ночь с 11-е на 12-е августа над Северным полушарием прольется самый известный и романтичный звездный ливень.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымской астрофизической обсерватории, условия для наблюдения метеорного потока Персеиды будут близки к идеальным.

«11-го числа новолуние, так что Луна не будет засвечивать небо и не помешает наблюдению», – сообщили астрономы, добавив, что ориентироваться нужно на северо-восток, именно там расположено созвездие Персея.

Напомним, что Земля ежегодно с 17 июля по 24 августа проходит через метеорный поток Персеиды – орбиту кометы Свифта-Таттла. Мельчайшие пылевые частицы, размером с песчинку, из её «хвоста» сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Когда комета проходит мимо Солнца на Землю проливается мощнейший метеорный ливень. Так было в 1993 году, когда через год после ее «визита» к нашей звезде европейские астрономы зафиксировали падение 200 – 500 метеоров в течение часа. В последние годы в пиковые моменты можно увидеть 100-140 «падающих звезд» за такое же время. Вновь комета пролетит мимо Солнца летом 2126 года.

Поток Персеидов известен с 36-го года нашей эры, хотя официально его открыл бельгийский астроном Адольф Кетеле только в 1835 году. Тем не менее, в VIII веке красивому и яркому звездопаду дали еще одно название – «слезы непорочного Лаврентия». Оно происходит от фестиваля, проводимого в Италии в ночь на 11 августа.

Отметим, что скорость у Персеидов высокая – 210 тыс. км/ч ( для сравнения у «царственных Альфа Каприкорнид всего 24 тыс. км/ч, у Акварид – 41 км/с, пик этих звездопадов приходится на 27-29 июля), но благодаря тому, что их много, есть шанс загадать не одно желание.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 06.08.18

Симферополь заметут новыми метлами с материка. / Феодосийский судомеханический завод пополнился раритетными автомобилями и унитазом. / «Имеем что имеем»: в Киеве оправдали действия РФ в Азовском море. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»