Роспотребнадзор отрицает вспышку кишечных инфекций в Керчи

В керченском отделе Роспотребнадзора опровергли ползущие по городу «слухи» о вспышке кишечных заболеваний и переполненном инфекционном отделении городской больницы.

Как сообщил РИА «Новый День» начальник территориального отдела по Керчи и Ленинскому району Анна Облиенкова, всплеска не зафиксировано, показатели находятся на уровне летнего периода прошлого года. Морская вода в акватории официально открытых пляжей в основном также соответствует санитарным нормам.

«С мая каждые 10 дней мы берем пробы морской воды в пяти точках города (горпляж, Старокарантинский пляж, бывший пляж по улице Сморжевского, Московский пляж, Черепашка) на микробиологический анализ. За это время было взято 36 проб. 5 из них оказались нестандартными. В основном это необорудованные пляжные территории, которые официально не были открыты, не убираются и не контролируются, но традиционно посещаются жителями и гостями города.

Так, по две пробы морской воды (в июне и июле), не соответствующие нормам, оказались у бывшего пляжа по улице Сморжевского и у Старокарантинской ( район Аршинцево) пляжной территории. Одна нестандартная проба выявлена на территории Московского пляжа. Арендатору выдано соответствующее предписание», – сообщила Облиенкова, отметив, что раз на раз не приходится, так как море имеет свойство очищаться.

При этом глава керченского отдела Роспотребнадзора все же рекомендовала воздержаться от купания на необорудованных пляжах: «Дно не исследовано, производственный контроль не проводится».

На городской станции «Скорой помощи» также не отметили роста кишечных инфекций.

«В июле было 109 случаев гастроэнтеритов. На уровне прошлого года. В основном связано с питанием в заведениях общепита: рестораны, бары, ларьки непонятные, и, да, с купанием детей в море», – рассказала заведующая керченской станцией «Скорой помощи» Ирина Нефедова, отметив, что 10% – 20% вызовов приходится на «детские» случаи.

Тем не менее, по словам Нефедовой, если смотреть статистику в целом по году, то летом и в сентябре, таких вызовов, конечно, больше.

Как уже сообщал «Новый День», в июле в Ялте резко выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. За предпоследнюю неделю месяца заболели более 60 человек. За первую неделю августа количество случаев увеличилось до 68 ( в неделю). При этом половина заболевших – дети.

Начальник ялтинского отдела межрегионального управления Роспотребнадзора Виталий Задорожний даже официально призвал не купаться после дождей, когда переполненные ливневки несут свои зловонные воды прямо в море, а теплая морская вода резко увеличивает скорость размножения патогенных микроорганизмов.

Местные жители говорят о риске подхватить «кишечный грипп» и в солнечный, ведь канализация течет в море в любую погоду. Напомним, что вся канализационная система Крыма выстроена по принципу глубоководного выпуска в море после обработки стоков на очистных. Однако 36% проб сточных вод после очистки не соответствует нормативам.

Керченские педиатры по «народному радио» советуют не водить детей к морю, как минимум, до конца августа.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 08.08.18

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