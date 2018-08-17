В Ялте открыли море: Роспотребнадзор дал добро

Море в окрестностях Ялты безопасно для отдыхающих. Таковы результаты исследования проб морской воды на бактериологические и химические показатели, а также на наличие вирусов.

«По предварительным заключениям лаборатории, все пробы (7 штук, взятых на участке от Массандры до Ливадии – прим. «НД») показали отрицательный результат, а в настоящее время ожидаются завершающие данные по бактериологическим показателям, которые проводятся согласно регламенту, после чего будет рассмотрен вопрос об официальном снятии запрета на купание», – заявил начальник ялтинского отдела межрегионального управления Роспотребнадзора Виталий Задорожный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», море «закрыли» 15 августа после сообщения из местного водоканала о появлении пятна на расстоянии 3-4 км от берега напротив поселка Отрадное, в месте, где в море традиционно сливают стоки с очистных. Глава надзорного ведомства деликатно сообщил, что были обнаружены «нехарактерные для морской воды субстанции».

«Учитывая, что оно появилось в районе глубоководного выпуска очистных сооружений, уходящего в море на 6,5 км, а ветер дул в сторону береговой линии, нами было вынесено предписание о запрете на купание в море и занятие водными видами спорта на участке от Массандры до Ливадии до получения результатов лабораторных исследований проб морской воды», – рассказал Задорожный, заверив, что в настоящее время риска для купальщиков нет: пятно исчезло, ветер поменялся, прошел шторм, а коммунальщики починили трубу на глубоководном выпуске.

Как уже сообщал «Новый День», в июле в Ялте резко выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Эпидемии не случилось, однако Задорожний даже официально призвал не купаться после дождей, когда переполненные ливневки несут свои зловонные воды прямо в море, а теплая морская вода (выше +24°С) резко увеличивает скорость размножения патогенных микроорганизмов.

Местные жители предупреждают о риске подхватить «кишечный грипп» и в солнечный день, ведь канализация течет в море в любую погоду. Напомним, что вся канализационная система Крыма выстроена по принципу глубоководного выпуска в море после обработки стоков на очистных. Однако 36% проб сточных вод после очистки не соответствует нормативам. По информации крымских синоптиков, в настоящее время море у берегов Ялты и Алушты прогрелось до 25°С. По данным с датчиков крымского метеопроекта Watsen, в Форосе сейчас 26,5°С, в Партените – 26°С, в Гурзуфе – 26,1°С.

Ялта, Оксана Мурзина

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